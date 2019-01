Rombi di cuore e di motore: un'altra magica Motobefana Foto Video

Il ventunesimo anno di rombi di motore e soprattutto di cuore: questa mattina la Motobefana ha invaso la città. La manifestazione - aperta a tutti i motociclisti - è promossa, a scopo benefico, dal Club Moto Guzzi di Parma con il patrocinio del Comune, il sostegno del gruppo Alpini di Fontanellato, della Protezione civile e il contributo di numerosi sponsor.

La partenza del corteo era fissata alla rotatoria di via Burla, quindi la prima tappa al reparto di Pediatria e Oncoematologia dell’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla per consegnare doni, stupore e sorrisi ai bambini ricoverati. Quindi, le befane motorizzate si sono dirette all’istituto Santa Maria di strada Farnese e alla casa di accoglienza Santa Chiara in via Padre Onorio per poi arrivare alla destinazione finale: piazza Garibaldi per la distribuzione di caramelle e dolcetti ai bambini.

(Foto di Annarita Melegari)