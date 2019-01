Risse e "raduni" di consumatori di droghe: il bar Magic chiuso per due settimane

I mattinali delle forze dell'ordine parlano di interventi frequenti per risse o per la presenza di consumatori di droghe o di pregiudicati anche con gravi precedenti in materia di armi e di spaccio, che ne facevano base di incontro. E' per questi motivi - riconducibili al pericolo per l'ordine pubblico - che il Questore di Parma ha disposto la chiusura per due settimane - da oggi al 26 gennaio - di un bar di via Gramsci a Sorbolo. Come si apprende da un comunicato della Polizia, si tratta del bar Magic, al civico 12. Questa mattina i carabinieri della stazione di Sorbolo - che hanno proposto al Questore il provvedimento - hanno appeso i cartelli dell'ordinanza agli ingressi del locale.

Nel corso di uno degli ultimi controlli da parte della polizia, uno dei clienti era stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 11 centimetri, mentre un secondo avventore aveva con sè hashish.