Due pompieri morti e numerosi feriti a Parigi in seguito a una esplosione avvenuta in una panetteria nel pieno centro di Parigi, probabilmente dovuta a una fuga di gas. Anche due italiani fra i feriti: si tratta di una ragazza originaria di Taranto che lavora in un hotel vicino al luogo dell’esplosione, che è in gravo condizioni; e di un operatore di Cartabianca, che era nella capitale francese per seguire le manifestazioni dei gilet gialli, che è già stato medicato. Lo scoppio ha scosso l’intero quartiere dell’Opera, mentre le fiamme sono divampate nel palazzo interessato.