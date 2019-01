Un fienile e il suo contenuto di oltre 800 balloni divorati dalle fiamme in strada Cervo nel Medesanese, come mostra la foto inviata da un lettore. L'incendio è scoppiato intorno alle 16 di ieri. Sul posto sono subito intervenute due squadre di vigili del fuoco da Parma e Fidenza e due autobotti ma l'intervento è proseguito anche durante la notte e continuerà anche nella giornata di oggi. Una fase di controlli, in particolare: per evitare altri crolli e per le verifiche alla struttura dopo il raffreddamento dei muri.