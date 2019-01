I carabinieri di Parma insieme al Nucleo ispettorato del lavoro e ai Nas hanno effettuato alcuni controlli in locali della città.

Nel corso di un controllo di ieri hanno scoperto un lavoratore in nero in un bar di borgo del Gallo e il titolare dovrà pagare una multa di quasi seimila euro. Durante i controlli (come mostrano alcune delle foto) i Nas hanno sequestrato in totale undici chili di generi alimentari. L'attività è stata anche sospesa, ma il bar ha subito riaperto dal momento che il titolare ha pagato la multa.