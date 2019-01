Giornata di sole sul LungoParma: le foto di Luca Radici a Michelle Maccagni

Michelle Maccagni, 22enne di Traversetolo, ha posato in città per Luca Radici. Per questa serie di scatti sono stati scelti il parco della Cittadella e il LungoParma, di fronte al Teatro Due. Il servizio fotografico è stato realizzato lunedì 14 gennaio, fra le 10,30 e le 12 circa. Altri scatti del foto-servizio saranno destinati a una pubblicità, mentre quelli che pubblichiamo possono essere condivisi con il nostro pubblico.

