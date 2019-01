Un'auto si ribalta in A1: grave un giovane. Code fra Parma e Campegine

Un 26enne di Milano è ricoverato in gravi condizioni al Maggiore dopo un incidente avvenuto attorno alle 12,45 in A1. Per cause in via di accertamento, l'auto del giovane si è ribaltata, senza il coinvolgimento di altri mezzi (come era stato riferito in un primo momento), al chilometro 123 sud (all'altezza di Gattatico). Il ferito è stato portato a Parma dall'elicottero del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco di Parma e le forze dell'ordine.

Fra Parma e Terre di Canossa-Campegine sono segnalati 3 chilometri di coda alle 14.

Questa mattina in A1 ci sono stati fino a 9 chilometri di coda tra Fidenza e il bivio A1/complanare Piacenza, a causa di un incidente. Si tratta di uno scontro fra due camion avvenuto al km 60, alle 6,20, nel tratto piacentino di autostrada. In un primo momento l'A1 è stata chiusa. Ora il tratto coinvolto è aperto ma in mattinata si è arrivati a 9 chilometri di coda verso Milano. Alle 10 la situazione è tornata alla normalità.

In Autocisa (A15) è segnalata pioggia tra Fornovo e Pontremoli.