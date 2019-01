Polisportiva Gioco: ritrovato il pulmino con le handbike rubato nella notte Foto

Una notte amarissima al Palazzetto dello Sport. Amara soprattutto per chi dedica tutte le proprie energie allo sport per tutti. Nel mirino dei ladri è finita la Polisportiva Gioco, attiva negli sport paralimpici. La banda si è introdotta all'interno della struttura forzando la porta d’ingresso principale al piano terra e si è poi diretta negli uffici della società, mettendo a soqquadro i vari locali. E' lì che i ladri hanno trovato (anche) le chiavi del Ford transit che si trovava nel parcheggio interno e nel quale erano custodite due handbike del valore complessivo di 16.000 euro. Il pulmino ha gli adattamenti per il trasporto disabili ed è preziosissimo per l'attività della Polisportiva. Il pulmino è stato ritrovato nel pomeriggio.

Non paghi, si sono avventurati anche all’interno della palestra del seminterrato, utilizzata dalla società Boxe Parma ed hanno portato via diversi effetti personali degli atleti custoditi all’interno degli armadietti. In più hanno danneggiato i distributori di bevande asportando la somma di 30 euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di San Pancrazio parmense