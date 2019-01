Due scalatori inglesi di 44 e 47 anni sono stati salvati nella notte in una cascata di ghiaccio in Valnontey, a Cogne, dove erano rimasti bloccati per la rottura della corda. L’intervento di recupero del Soccorso alpino valdostano, al quale hanno collaborato anche i finanzieri del Sagf e i vigili del fuoco volontari, ha coinvolto oltre 10 persone. Quando sono stati raggiunti i due alpinisti erano in condizioni di lieve ipotermia. Per uno di loro si è reso necessario il ricovero nel reparto di Chirurgia vascolare dell’Ospedale Umberto Parini di Aosta a causa di un principio di congelamento agli arti superiori.