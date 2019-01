Scopre il ladro in casa, lo insegue e lo riconosce: arrestato un giovane del paese

Arrestato per rapina. I carabinieri della Compagnia di Borgotaro e della stazione di Bedonia hanno arrestato un 25enne di Sugremaro per rapina su danni di un 63enne della medesima frazione. La vittima, rientrando a casa, aveva scoperto il 25enne che aveva appena portato via denaro e monili. Aveva cercato di fermarlo ma il malvivente, dopo una colluttazione proseguita all’esterno dell’abitazione, era riuscito a fuggire. La vittima l’aveva però riconosciuto e poco dopo i carabinieri hanno bussato alla sua porta recuperando tutto ciò che aveva portato via e arrestandolo.