Fiamme in un'abitazione: due intossicati da fumo e casa parzialmente inagibile Foto

Al momento l'indiziata principale è la canna fumaria, ma la ricostruzione di ciò che abbia dato il via all'incendio che ieri sera ha reso parzialmente inagibile una abitazione isolata a Bré di Bardi e mandato all'ospedale i due residenti, intossicati dal fumo, non è ancora precisa.

Le fiamme si sono levate poco prima delle 19 e in pochi minuti hanno riempito il piano superiore di fumo e pericoli. Sul posto sono arrivate 9 vigili del fuoco da Borgotaro con tre automezzi e due colleghi da Parma con un altro automezzo. Ci sono volute cinque ore per dichiarare domato l'incendio. Nel frattempo erano stati soccorsi i due abitanti, che avevano respirato parecchio fumo. trasportati al Maggiore per accertamenti, le loro condizioni non destano preoccupazione.

Oggi si potrà anche fare una conta dei danni più precisa: al momento l'abitazione è parzialmente inagibile per i danni provocati dal calore che si è sprigionato.