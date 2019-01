Bali Lawal non è soltanto straordinariamente bella. Statuaria, elegante, grandi occhi tanto neri che sembrano blu, chioma corvina. Non è un caso che abbia lavorato per Armani, Bulgari, Etro, Krizia, Chopard, Diesel, Versace e mille altri brand. Ha frequentato set fotografici e passerelle di mezzo mondo, ma è rimasta zavorrata alla vita reale, con la saggezza di chi ne ha passate tante. Cinquanta fratelli, due mamme, due papà, diversi nonni, una schiera di zie, un coraggio da leoni.

