La segnalazione di Nicola: "Siamo a Parma, in via Genova. Sovente succede che appena ripulita l'area, venga riempita nuovamente da rifiuti ingombranti che andrebbero portati in discarica. Una situazione ormai quasi quotidiana, a ridosso degli apposito cassonetti adibiti alla raccolta del verde e alle campane del vetro. E' possibile trovare spesso vecchi forni a microonde, lavastoviglie, cucine, materassini o addirittura vecchi computer, oltre a una grossa varietà di rifiuti indifferenziati."