ParmaDanza 2019 si apre con Lo schiaccianoci al Teatro Regio

Venerdì 1 e sabato 2 febbraio la compagnia Daniele Cipriani Entertainment porterà sul palcoscenico del Teatro Regio Lo schiaccianoci, il classico del balletto sulla celebre partitura di Pëtr Il’ič Čajkovskij, in una doppia versione per il pubblico delle scuole e delle famiglie e di ParmaDanza.

Il balletto in due atti, ispirato al racconto Schiaccianoci e il Re dei topi di E.T.A. Hoffmann, va in scena nella versione integrale per il pubblico di ParmaDanza, venerdì 1 febbraio e sabato 2 febbraio 2019 alle ore 20.30, con la coreografia e la regia di Amedeo Amodio, le scene e i costumi di Emanuele Luzzati, le ombre ideate da Teatro Gioco Vita e realizzate da L’Asina sull’Isola, la voce di Gabriella Bartolomei, il disegno luci di Marco Policastro. A danzare sono i primi ballerini ospiti Anbeta Toromani (Clara) e Alessandro Macario (Schiaccianoci), i solisti e il corpo di ballo Daniele Cipriani Entertainment.

Lo spettacolo sarà proposto in una versione ridotta e adattata per il pubblico di RegioYoung venerdì 1° febbraio alle 10 per le scuole e sabato 2 febbraio alle 16 per le famiglie.



“Ho voluto rimanere il più possibile fedele al racconto originale di Hoffmann - racconta il regista e coreografo Amedeo Amodio. La realtà è vista con gli occhi di una bambina, Clara, che conserva il senso della “realtà magica”, del fantastico presente nella vita quotidiana, dove i confini tra vero e immaginario sono così labili da non riuscire, a volte, a distinguerli. Il padrino Drosselmeier inventa le ombre, muove i giocattoli dando vita ai sogni, alle paure, ai desideri di Clara, è il difensore del mondo dell’immaginario che troppo spesso gli adulti cercano di annientare. Clara osserva gli adulti con occhio divertito, gli invitati assumono aspetti grotteschi, si muovono con gesti esagerati, a volte come giocattoli arrugginiti. Mentre un semplice schiaccianoci prende vita e l’accompagna in un viaggio fantastico. Dal sogno alla realtà e poi ancora al sogno, la realtà magica continua”.



I biglietti per gli spettacoli serali (da € 15,00 a € 60,00; Under 30 e scuole di danza da € 20,00 a € 48,00) e per le famiglie (€ 12,00; Ridotto fino a 15 anni € 8,00) sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Regio di Parma (tel. 0521 203999 - biglietteria@teatroregioparma.it) e online su teatroregioparma.it.



I biglietti per lo spettacolo dedicato alle scuole possono essere prenotati all’indirizzo educational@teatroregioparma.it e, previa conferma, potranno essere acquistati e ritirati presso la Biglietteria del Teatro Regio mercoledì 30 gennaio 2019. Per informazioni e prenotazioni Tel. 0521 203949 - educational@teatroregioparma.it.