I crociati si fanno rimontare al Tardini: Parma-Spal 2-3

Il Parma parte bene ma si mangia la vittoria al Tardini, dopo la rimonta della Spal nella ripresa. Così Parma-Spal finisce 2-3: i crociati restano a 28 punti in classifica, mentre la Spal sale a quota 21.

Nella prima parte della partita il Parma domina, con il duo Gervinho-Inglese particolarmente in forma. Nella ripresa i cambi permettono alla Spal di sbloccarsi e diventare più aggressiva: nel giro di 17 minuti ha rimontato sui crociati.

Dopo dieci minuti di gioco l'arbitro assegna un rigore al Parma: Inglese va al dischetto e segna il suo settimo gol. Nonostante i tentativi di reagire della Spal, il Parma continua a spingere e a fare la partita. Il primo tempo si chiude così sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa, "Bobby English" segna il gol del raddoppio. La sua personale doppietta arriva al 52': con otto reti, Roberto Inglese è il capocannoniere del Parma. Altre azioni dei crociati: Gervinho e Inglese collaborano con diverse azioni; Barillà con un'azione "acrobatica" sfiora il terzo gol. Al 69' la Spal si sblocca: Valoti, appena entrato in campo, va in gol e accorcia le distanze. Ora è la Spal che continua ad attaccare e in pochi minuti arriva il secondo gol Al 74' Petagna va in rete. Il pareggio non dura a lungo: al minuto 86' la Spal va in vantaggio con il terzo gol. Nonostante i tentativi dei crociati, tra l'altro con un tiro di Inglese al 93' che rasenta il terzo gol dei padroni di casa, il risultato resta a favore degli ospiti. Parma-Spal finisce 2-3 al Tardini.

Il prossimo appuntamento del Parma in campionato è a Torino: sabato 2 febbraio si giocherà Juventus-Parma.

"Il gol di Valoti ha fatto perdere le certezze al Parma": il commento di Paolo Grossi

Serie A: i risultati

Atalanta-Roma 3-3

Bologna-Frosinone 0-4

Chievo-Fiorentina 3-4

Empoli-Genoa domani alle 20,30

Lazio-Juventus alle 20,30

Milan-Napoli 0-0

Parma-Spal 2-3

Sassuolo-Cagliari 3-0

Sampdoria-Udinese 4-0

Torino-Inter alle 18

La cronaca della partita

Secondo tempo

94' E' finita: la Spal torna a vincere dopo 99 giorni. Rammarico del Parma per la vittoria sfumata

91' Tiro di Inglese: Parma vicinissimo al gol del 3-3. Ma il pallone va fuori

90' Inglese a terra, Felipe ammonito. Decisi 4 minuti di recupero

86' Spal in vantaggio

83' Azione di Petagna e Paloschi: Spal vicina al vantaggio

78' Un'altra azione del duo Gervinho-Inglese: tensione davanti alla porta di Viviano ma niente gol

77' Esce Barillà, entra Gazzola

74' Petagna segna il secondo gol della Spal: ora il punteggio è 2-2 al Tardini

69' Spal in gol con Valoti (appena entrato)

65' Acrobazia di Barillà davanti alla porta di Viviano: il Parma sfiora il terzo gol

62' Azione di Barillà e Inglese, che però non ci arriva. Il gioco prosegue

57' Cartellino giallo per Lazzari per gioco scorretto

56' Azione di "Bobby English", il pallone arriva a Scozzarella ma il tiro finisce fuori

52' Azione di Gervinho, poi Inglese tira e segna il gol del raddoppio

⚽➡️ E ora sono 8️⃣ i gol di #Inglese con la maglia crociata in questo campionato #ParmaSpal 2-0 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 27 gennaio 2019

49' Spal all'attacco: Kurtic tira ma la palla è alta sopra la traversa

46' Al via il secondo tempo

Primo tempo

45' Scontro di gioco: Scozzarella dolorante a terra. L'arbitro assegna due minuti di recupero

43' Mischia nell'area della Spal: arriva Gervinho, poi Inglese la mette dentro. Ma il gol non è valido: Gervinho era in fuorigioco

40' Scatto di Biabiany ma Viviano difende. La Spal riparte

37' Fares ammonito per gioco scorretto. Ammonito Scozzarella per proteste



36' Biabiany prende la palla e riparte

35' Azione di Petagna: palla fuori, calcio d'angolo per la Spal

30' Simic tira di testa ma la palla è alta

27' Mischia nell'area del Parma, Petagna e Bastoni a terra doloranti. La Spal protesta per un presunto contatto in area del Parma ma l'arbitro Abisso fa proseguire

24' Azione Biabiany - Gervinho, che tira (ma Viviano prende la palla)

23' Anche Kurtic cerca il gol ma la palla va fuori

22' Fallo di Biabiany su Lazzari

20' La Spal cerca il gol con Lazzari, che prova a sorprendere Sepe. Ma il portiere del Parma devia il pallone

19' Scontro di gioco: Barillà finisce a terra, dolorante al volto

17' La Spal cerca di reagire ma il Parma continua a fare la partita

11' Gol di Inglese su rigore

⚽ Per Roberto #Inglese è il gol numero 7⃣ in questa stagione: "Bobby English" è il nostro attuale capocannoniere #ParmaSpal 1-0 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 27 gennaio 2019

10' Fallo su Inglese: l'arbitro assegna un rigore al Parma

7' Ritmi bassi, le due squadre temporeggiano

3' Iniziale fase di studio, nel Parma da segnalare il debutto dal 1' di Kucka

Le formazioni

Noi in campo così per #ParmaSpal ⤵



Sepe, Iacoponi, Barillà, Scozzarella, Bruno Alves, Gervinho, Gagliolo, Inglese, Biabiany, Kucka, Bastoni#ChinoisiAmo #DifendiamolA — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 27 gennaio 2019

A disposizione: Frattali, Dimarco, Diakhate, Ceravolo, Munari, Gobbi, Gazzola, Siligardi, Dezi, Davordzie, Sprocati, Baraye#ParmaSpal — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 27 gennaio 2019

