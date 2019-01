Ha preso il via questa mattina l’edizione 2019 de ‘Il viaggio della memoria’, l’iniziativa promossa dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea e da diverso istituti superiori della provincia che ogni anno porta i ragazzi di Parma nei luoghi dell’Olocausto. Meta di quest’anno per 96 ragazzi e 12 insegnanti il campo di concentramento di Mauthausen in Austria.