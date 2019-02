Egitto, è un sito con 40 mummie la prima scoperta del 2019 Foto

Un sito con 40 mummie è la prima scoperta archeologica annunciata per il 2019 in Egitto. Lo segnala un messaggio del ministero delle Antichità egiziano postato su Facebook.

La scoperta è stata fatta a Touna El-Jabal, nei pressi di Minya, a città poco più di 200 km sud del Cairo. E’ il terzo anno consecutivo che viene annunciato un rinvenimento nell’area e stavolta, oltre alle mummie, sono stati trovati anche «numerosi utensili in ceramica».

Il ritrovamento è stato fatto nell’ambito di una cooperazione fra il dicastero e l’Università di Minya, precisa il post sottolineando che il ministro delle Antichità egiziano, Khaled El-Enany, ha previsto che «numerose nuove scoperte archeologiche saranno annunciate prossimamente in Egitto».

Dal canto suo la ministra del Turismo, Rania al Mashat ha sottolineato che esiste un’eccellente cooperazione fra il suo dicastero e quello dell’Antichità e che questo contribuirà a creare attesa per l’apertura al Cairo del nuova del «Grande museo egiziano» prevista «per l’anno prossimo», è scritto nel post.

Come noto le autorità egiziane non nascondono di puntare sull'archeologica per contribuire ad attrarre turisti dopo che, per otto anni, due rivoluzioni e vari attentati terroristici hanno colpito l’industria delle vacanze egiziana.