Più di 3 metri in 12 ore per il Po. Timori a Lentigione ma l'Enza tende a "migliorare". Foto dei lettori

Con il maltempo, il personale Aipo è impeganto nel monitoraggio dei fiumi ingrossati fra le province di Parma e di Reggio Emilia e sono entrate in funzione le casse di espansione di Marano e di Montecchio.

"Sui corsi d’acqua che hanno subito gli innalzamenti maggiori – Taro, Parma, Enza – sono state attuate tutte le azioni di monitoraggio e verifica delle arginature e delle altre opere idrauliche - fa sapere Aipo -. L’evento di piena del bacino Parma-Baganza ha richiesto un importante sforzo tecnico di gestione ed ottimizzazione della cassa di espansione del torrente Parma a Marano. Sulla base dello scenario d’evento previsto, si è infatti valutata la necessità di ridurre al minimo la criticità nel tratto vallivo in corrispondenza delle sezioni maggiormente critiche dell’abitato di Colorno. Si è quindi operata da parte di AIPo una temporanea chiusura delle paratoie della cassa, con il conseguente invaso di circa 6 milioni di metri cubi d’acqua.

Anche le casse di espansione del torrente Enza a Montecchio (il cui invaso, come noto, non è regolabile ma avviene al raggiungimento di una determinata quota di piena) sono entrate in funzione".

C'è «ancora criticità molto alta sui fiumi del Reggiano, del Modenese e di Bologna». Lo ha detto all'agenzia Ansa Maurizio Mainetti, direttore dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. «C'è attenzione - ha sottolineato - Ci sono state alcune frane e dissesto in Appennino».

IL PO E' SALITO PIU' DI 3 METRI IN 12 ORE. LIEVE MIGLIORAMENTO A LENTIGIONE. Oltre al Po, cresciuto di tre metri nelle ultime 12 ore, il torrente Enza ha sfiorato la soglia d’allarme rosso. In provincia di Reggio Emilia si alza il livello di guardia e i tecnici di Aipo e autorità di bacino hanno messo in atto azioni preventive, monitorando fiumi e corsi d’acqua.

Il livello del Po si è portato da -2 a -1,06 sopra lo zero idrometrico nell’ultima rilevazione delle 17 a Boretto. Ma la soglia di allerta arancione è ancora lontana: scatta sopra i 5,5 metri, misura in cui comincerebbe ad entrare acqua nelle golene.

In lieve miglioramento la situazione del torrente Enza, che un anno fa esondò creando gravi danni a Lentigione di Brescello e che nella mattinata aveva sfiorato con 10,82 il livello di piena (11 metri), dopo il quale si sgomberano abitazioni e si chiudono strade e ponti.

Ma nell’ultima rilevazione delle 17 all’idrometro di Sorbolo Levante si è sgonfiato a 10,18 grazie anche alla minor intensità delle precipitazioni nelle ultime ore.

