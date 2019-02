Erano 280 li comuni italiani ad aver aderito, e anche a Parma è arrivato "Restiamo umani", il girotondo della pace e della solidarietà. In piazza Garibaldi un'adunata spontanea per resistere "alle scelte disumane di chi vorrebbe far morire in mare chi scatta da fame, guerre e povertà; di chi interrompe i percorsi di assistenza e integrazione; di chi istiga all'odio e alla xenofia". Ad aderire, singoli e associazioni.