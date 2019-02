Bambini e bambine artigiani di pace: foto di una festa speciale

La Festa della Pace di Parma raccoglie tutti gli anni circa 400 ragazzi di elementari e medie dalle diverse parrocchie della Diocesi, per coinvolgerli in un clima festoso a impegnarsi per essere artigiani di pace nel mondo. Quest'anno l’ambientazione - alla scuola La Salle - era un grande ristorante in cui scoprire come “servire” la pace.

Ed è in questa occasione che i bambini e le bambine hanno incontrato dei testimoni che si impegnano in progetti di pace per conoscerli e scoprire la promozione della libertà, dignità e autonomia personale ed economica come vie verso la costruzione della pace. Ecco le foto.