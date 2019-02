Sanremo, Bisio e i migranti "hakuna matata": critiche sul web. Foto-cronaca della prima serata

Il monologo di Claudio Bisio a Sanremo 'in difesà di Claudio Baglioni finisce nel mirino dei social per un passaggio che alcuni hanno trovato niente affatto ironico. «Passerotto non andare via - dice Bisio - è una chiarissima esortazione agli immigrati: restate qui. E l’ha detto trent'anni prima che arrivassero. E’ stato lui a far venire loro l’idea, li ha sobillati. Loro non ci pensavano nemmeno, stavano lì, con il pentolone, a cantare hakuna matata».

Una frase che non è piaciuta, tra gli altri, al social media manager di Matteo Salvini, Luca Morisi, che ha scritto su Twitter: «Il monologo 'anti-razzistà di Bisio a #Sanremo2019: ecco come immagina lui gli africani, «col pentolone a cantare Hakuna Matata». Per fortuna che era anti-razzista..».

Alla fine della prima serata, questa la classifica parziale sulla base del voto della giuria demoscopica, che pesa per il 30%:

Nella zona alta della classifica, quella blu, si sono piazzati: Ultimo, Loredana Bertè, Daniele Silvestri, Irama, Simone Cristicchi, Francesco Renga, Il Volo, Nek;

Nella zona gialla, quella intermedia, Enrico Nigiotti, Federica Carta e Shade, Boomdabash, Negrita, Paola Turci, Anna Tatangelo, Patty Pravo con Briga, Arisa;

Nella zona bassa, quella rossa, Mahmood, Achille Lauro, Nino D’Angelo e Livio Cori, Einar, Ghemon, Motta, Ex-Otago, The Zen Circus.