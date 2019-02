Arriva Clint Eastwood ed è suo il posto d'onore

A 90 anni suonati Clint Eastwood è ancora un nome che per chi ama il cinema equivale a un’icona, una sorta di santo protettore che vale sempre il prezzo del biglietto. Così, nonostante una buona varietà di scelte tra gli 8 titoli in programma nel fine settimana, è a lui che spetta di diritto il posto d’onore con il suo nuovo film da regista e attore protagonista. - THE MULE di e con Clint Eastwood e con Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Pena, Dianne Wiest, Andy Garcia, Alison Eastwood, Taissa Farmiga, Ignacio Serricchio, Lobo Sebastian, Clifton Collins Jr., Manny Montana, Jill Flint, Robert Lasardo, Loren Dean. E’ ispirato alla vera quanto incredibile storia di Earl Stone il nuovo racconto sull'America di ieri e di oggi che l’anziano Clint regala ai suoi spettatori. Varcata la soglie degli 80 anni e chiusa ingloriosamente la sua attività professionale, Earl trova miracolosamente un lavoro che lo può salvare dalla bancarotta. Si tratta di innocenti trasporti tra il Messico e gli Stati Uniti. Pian piano si rende però conto di essere usato come un corriere della droga. Nella vita Earl è un disastro, un totem dell’egoismo che certo non viene scalfito dal nuovo incarico, tanto più che si dimostra bravissimo. Così il «cartello» messicano gli affianca un assistente che sarà anche il suon controllore, ma nello stesso tempo un agente dell’antidroga americana si mette sulle sue tracce. Come uscirne?