Venditti conquista l'Ariston con Baglioni

Antonello Venditti torna a Sanremo - dove non è mai stato in gara - a 19 anni di distanza dall’ultima esibizione e scalda l’Ariston festeggiando i 40 anni di "Sotto il segno dei pesci". Toccante il duetto con Baglioni, entrambi al pianoforte, su "Notte prima degli esam"i. Poi il cantautore romano regala il suo panama a una ragazza tra il pubblico.

Virginia Raffaele e il grammofono

Un momento nostalgia sul palco dell’Ariston si trasforma in una delle performance più riuscite di Virginia Raffaele. Claudio Bisio mostra un grammofono, recuperato in una soffitta del teatro, e l’attrice canta "Mamma" di Claudio Villa personificando e "dando voce" ai difetti di riproduzione del suono della vecchia puntina.



Apertura con "Viva l'Inghilterra" e gag

Il corpo di ballo in kilt, ombrello e bombetta nera, la Union Jack che illumina la parte centrale della platea: l’inizio della terza serata del Festival di Sanremo è con Claudio Baglioni che canta Viva l’Inghilterra.

Dopo un balletto iniziale, il direttore artistico Claudio Baglioni ha chiamato "The Queen and the King", Virginia Raffaele e Claudio Bisio. «Anche stasera siamo vivi e siamo qui», dice Claudio Baglioni autocitandosi prima di introdurre 'The Queen' Virginia Raffaele, stasera in abito impero bianco, e 'The King' Claudio Bisio, che salutano Geoff Westley, direttore musicale del festival.

«Salutiamolo perché c'è la Brexit, se lo riportano a casa chiudono le frontiere», scherza Bisio. «Abbiamo un extracomunitario sul palco», gli fa eco Baglioni, in smoking di velluto blu.

Bisio, che sfoggia un’altra delle sue giacche, in velluto devorè nero e bordeaux, mima il regolamento letto dalla Raffaele. Tra una risata e una gaffe, riparte poi la gara delle canzoni.

La presentazione dell'esibizione dei 12 cantanti di stasera è una lunga gag fra la Raffaele e Bisio.