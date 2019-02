ViaTorelli, in occasione della ("calda") partita Parma-Inter debutta la nuova "gabbia" Foto

Come anticipato dalla Gazzetta nei giorni scorsi, è previsto domani - in occasione della "calda" Parma-Inter - il debutto della cosiddetta «gabbia» in via Torelli. Dopo la curva Nord, anche la curva Sud «locali», dunque. per controllare l'accesso dei tifosi.



La nuova installazione è stata richiesta, come si legge nella delibera della giunta comunale, dalla Questura per motivi di sicurezza. Da quest'anno, infatti, con il ritorno del Parma in serie A e con la curva Nord che è stata esaurita in abbonamento, la parte di curva Sud più vicina alla tribuna centrale è stata riaperta per l'utilizzo da parte dei tifosi del Parma che, come noto, non possono accedere alla parte di curva ospiti che ha l'ingresso da via Puccini. Questo ha comportato la necessità, a giudizio dei tutori dell'ordine, di avere un sistema di «filtraggio» della tifoseria più capillare e, considerati i ristretti spazi a disposizione e la necessità di garantire un corridoio sempre libero per un'eventuale uscita in emergenza, la scelta di ricorrere alla «gabbia» in via Torelli è stata pressoché obbligata.

La conseguenza più importante sarà la chiusura anticipata di via Torelli di alcune ore, almeno quattro, rispetto all'orario dell'incontro per consentire il montaggio della struttura metallica.