Sindacati in piazza a Roma: "Il Governo freni o sbatterà" Le foto dei parmigiani

Al via a Roma la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil, con lo slogan 'Futuro al lavorò, per sostenere le proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco e chiedere al governo di aprire un confronto. «Il governo esca dalla realtà virtuale e si cali nel mondo reale, del lavoro», è l'invito della segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. Per il segretario della Cgil Maurizio Landini «è meglio che il governo torni indietro perché altrimenti va a sbattere. E aggiunge: «noi siamo il cambiamento». Il segretario generale della Uil Barbagallo chiede al governo «ci convochi o la mobilitazione proseguirà». In piazza anche gli industriali al fianco dei sindacati perchè, sottolineano, «siamo tutti preoccupati allo stesso modo».

A Roma in corteo anche le delegazioni parmigiane: ecco le foto.