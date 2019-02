Via Emilia Est, perde il controllo dell'auto e finisce dentro la gelateria Foto

La sorte ha voluto che accadesse quando la gelateria aveva ormai chiuso i battenti. In caso contrario, avrebbe potuto finire in tragedia l'incidente che si è verificato poco prima della mezzanotte in via Emilia Est, a pochi metri dall'Arco di San Lazzaro.

Un uomo - pare di mezza età - ha perso il controllo dell'auto, che è finita fuori strada e ha finito la sua corsa sfondando la vetrina della gelateria Harnold's Ice cream e fermandosi poco prima di travolgere il bancone. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Il conducente è stato subito soccorso: avrebbe riportato ferite lievi.