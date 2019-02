Sanremo: da Ramazzotti alla delusione di Ultimo, la foto-cronaca della serata finale

Mahmood vince il 69/o festival di Sanremo con il brano "Soldi". Ultimo secondo classificato con il brano "I tuoi particolari". Il Volo si classifica terzo con il brano 'Musica che resta". Fischi e contestazioni hanno accolto l’annuncio dell’esclusione dal podio di Loredana Bertè, quarta. Premio della critica, miglior testo, sala stampa e Lucio Dalla a Daniele Silvestri per Argentovivo, il Sergio Endrigo a Cristicchi per 'Abbi cura di me", che vince anche il premio per la miglior composizione. A Ultimo il premio Timmusic. Ospiti dell’ultima serata Eros Ramazzotti ed Elisa, Virginia Raffaele imita le sue preferite