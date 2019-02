Montesano mattatore al Teatro Regio col suo Conte Tacchia. Chi c'era: foto

«Il Conte Tacchia», commedia musicale di e con Enrico Montesano, ha fatto il pieno di consensi ieri sera a Parma, in un teatro affollato se pur non tutto esaurito.

Sul palco, come al cinema e in tv, il mattatore romano riesce a mantenere quella simpatia genuina che da sempre gli garantisce un certo appeal e non di meno fa il suo personaggio, Francesco Puricelli – Checco, detto «il conte Tacchia» – che lo stesso Montesano interpretò nel film di Sergio Corbucci del 1982.

Ecco chi c'era. Il racconto della serata sulla Gazzetta di Parma in edicola.