"Buon San Valentino amore": la foto di Carmen

La lettrice Carmen invia questa foto e scrive:



"Caro Natale, ci frequentiamo da un anno ma sei entrato nella mia vita come un uragano che ha stravolto la mia esistenza. La diversità dei nostri caratteri ha spesso reso frizzante il nostro amore ma nella diversità abbiamo trovato il complemento reciproco, riempiendo i vuoti della nostra anima. Da quando ti conosco, non è trascorso un solo momento in cui ogni mio pensiero non sia stato dedicato a te, che come un faro mi illumini la via. Vorrei donarti quel genere d'amore che non appassisce e resiste alle intemperie, quel genere d'amore che come nelle fiabe dura per sempre e porta sollievo nei momenti difficili. Ti amo, Natale. Tua, Carmen".

Scarica l'app Gazzareporter per inviarci foto e video! (disponibile su App Store e Google Play): clicca qui