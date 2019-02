Cani da adottare

KANDY

Dolce e timorosa

Meravigliosa cagnolina di 3 anni, di taglia piccola (pesa circa 12 kg), sterilizzata. Inizialmente timorosa, una volta presa confidenza diventa molto dolce. Va d’accordo con tutti i cani.



BULLO

Amico speciale

Splendido maschietto di taglia media, di circa 3 anni. Tripode a causa di un incidente, nonostante il suo handicap gioca, corre ed è sempre in cerca di coccole: è davvero un cane speciale.



WILLY

Timido e discreto

Bel cagnolino di 6 anni di taglia medio-piccola. Arrivato in canile con la sorellina, dopo che lei è stata adottata è rimasto solo… Timido e discreto, non ha problemi con i suoi simili.



RODOLFO

Esuberante coccolone

Splendido cucciolone di un anno. Buono, giocherellone ed esuberante, adora la compagnia delle persone ed ama arrampicarsi ovunque. Gran coccolone, va d’accordo anche con i suoi simili.

__________________





Per info e adozioni Associazione «AmiciCani»

katia.dog.kf@gmail.com

tel. 339/1197433

(lasciate un sms con il nome del cane e verrete ricontattati).