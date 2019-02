"Sporcizia in stazione": le foto di un lettore

Il lettore Massimo Inselvini invia queste foto e spiega: "Segnalo lo stato di degrado igienico-sanitario della stazione di Parma per la mancanza di pulizia in corrispondenza dei binari in prossimità delle pensiline passeggeri, con cartacce e immondizie abbandonate ovunque per tutto il tratto della fermata dei treni. Ciò non costituisce un bel biglietto da visita per chi ogni mattina affollano la stazione. Segnalo inoltre che nella suddetta stazione non è stata ancora insediata un'edicola dei giornali".

