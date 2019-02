Reggio Emilia: contasecondi al semaforo pedonale anche per verde e giallo

A Parma conosciamo solo il rosso per il contasecondi (o «countdown») semaforico: per i pedoni, per le auto o per le biciclette indica quanti secondi mancano all’accensione del verde. Nella vicina Reggio Emilia, invece, in alcuni semafori pedonali si «testa» l’utilità di far funzionare il conto alla rovescia dei secondi anche con la luce verde e quella gialla.

Cosa salterà fuori da questa sperimentazione? Che per il pedone è comodo sapere quanti secondi di verde ha ancora prima che si accenda il giallo? Che è utile sapere quanti secondi di giallo ci sono ancora mentre non hai ancora concluso l’attraversamento? Sicuramente sono tutte informazioni «buone a sapersi», visto che sono indirizzate all’utente della strada più «indifeso», cioè il pedone.