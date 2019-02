Veicolo in fiamme nella rotatoria all'ingresso della tangenziale nord: traffico in tilt in via Emilio Lepido, in particolare in direzione Reggio Emilia. Ci sono code in tangenziale nord verso Reggio, dall'uscita 2 alla rotatoria con via Emilio Lepido. Code e disagi anche in via Emilia Est, zona San Lazzaro.



Nella foto di Elisa Contini per Gazzetta di Parma, i vigili del fuoco al lavoro:

Nella gallery, diverse foto arrivate dai lettori

