Parcheggio scambiatore Nord vietato "per partita": rimosse 50 auto Foto

Il cartello di divieto su tutto il piazzale, e il carroattrezzi a far "sloggiare" le auto presenti. Ossia, una cinquantina.

Parcheggio scambiatore Nord, a ridosso del casello autostradale: è qui che sono attesi i pullman di tifosi napoletani che saranno scortati verso il Tardini. Per evitare incidenti e per evitare che le auto possano essere oggetto di vandalismi, come in ogni match casalingo del Parma era stata disposta dal Comune la chiusura del piazzale con rimozione dei veicoli inottemperanti al divieto. E così è stato.