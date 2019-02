In piazza San Marco la prima volta del Volo dell'Angelo a numero chiuso Foto

E’ stata la prima volta per il Carnevale e anche per Piazza San Marco: oggi per il volo dell’Angelo dal Campanile, evento che dà il via alla festa in maschera, Venezia ha sperimentato i varchi e il sistema conta-persone nell’area marciana, per impedire la ressa e garantire i livelli di sicurezza disposti dal Viminale. Lo stop agli ingressi a San Marco - erano 4 le zone con i 'tornellì - è scattato a quota 23mila ingressi. Chi era in Piazza, passati i controlli delle polizia e carabinieri, ha assistito al (doppio) Volo dell’Angelo dal Campanile, i turisti arrivati dopo hanno dovuto attendere la conclusione della manifestazione. Tutto si è svolto senza problemi. Lea presenza massiccia di stewart, e di circa 700 uomini delle forze dell’ordine e dei soccorsi, ha permesso un flusso sempre scorrevole nelle calli, e non ci sono stati problemi di ordine pubblico.

Anche chi era in maschera - non molti - ha dovuto sottoporsi ai controlli di agenti e carabinieri prima di accedere a piazza san Marco. I varchi in metallo, gli stessi utilizzati la scorsa estate all’altezza del Ponte di Calatrava in Piazzale Roma, sono stati posti sotto la torre dell’Orologio, al museo Correr, sul ponte della Zecca e sul ponte della Paglia, tutti monitorati da telecamere che, grazie a un sistema informatico, ha fatto scattare lo stop al raggiungimento della soglia massima, 23mila persone.

Poi, terminata sul palco la sfilata dei gruppi storici del carnevale, è stato il momento dei 'Volì dal Campanile alla Piazza, quest’anno addirittura due: prima l’Angelo 'guerrierò, impersonato dalla giovane Micol Rossi, con un costume-armatore in argento e mantello rosso. Poi è stata la volta dell’Angelo del Carnevale vero e proprio, la ventenne Erika Chia, vincitrice del concorso delle 'Mariè del 2018, volata, appesa alla fune d’acciaio, su Piazza San Marco con un azzurro costume da libellula.