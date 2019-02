Schianto all'incrocio maledetto: una donna è in Rianimazione Foto

Pauroso schianto poco dopo le 11 all’altezza dell'incrocio tra via Fontanella e via Bottego, ossia la provinciale Colorno-Mezzani, un punto purtroppo già noto per essere stato teatro di una serie di gravi incidenti stradali.

Ad entrare in collisione, per cause ancora in via d'accertamento, sono stati un Fiat Fiorino condotto da un uomo e una Ford Fiesta su cui viaggiavano madre e figlia. Il conducente del Fiorino è stato trasportato in elisoccorso al Maggiore, dove è ricoverato nell'area codici rossi, così come la ragazza che viaggiava sulla Fiesta. La madre ha riportato traumi molto gravi ed è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione.

Sul posto i vigili del fuoco, la Pubblica assistenza di Colorno con l'automedica e ambulanze da Parma e Sorbolo e la polizia municipale Unione Bassa Est parmense. Traffico gestito ad una corsia.