Il carcere di via Burla intitolato a tre agenti eroi della Resistenza Foto

Da oggi gli istituti penitenziari di Parma sono intitolati alla memoria degli agenti Gennaro Capuano, Enrico Marchesano e Giuseppe Patrone, insigniti il 10 ottobre 2008 della Medaglia d’Oro al Merito Civile. La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza di rappresentanti delle istituzioni civili e militari del territorio parmense, oltre ai familiari dei tre agenti. L'intitolazione è stata disposta dal Capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini. Ciascuno dei tre agenti, durante la guerra di liberazione, nel 1944, aiutò alcuni detenuti politici sottoposti a disumani maltrattamenti nel carcere di San Francesco di Parma, fornendo loro anche documenti in bianco per favorirne la fuga. Scoperti da una spia fascista, infiltrata tra i reclusi, furono torturati e fucilati.

Le cronache dell’epoca riportano che tra il febbraio 1944 e il 25 aprile 1945 nella provincia di Parma le truppe d’occupazione tedesche, affiancate dai corpi armati della Repubblica sociale italiana, si resero responsabili di almeno 142 fucilazioni, provocando la morte di oltre 400 persone. Dagli atti risulta che Capuano, Marchesano e Patrone erano organici a strutture consolidate del movimento di resistenza parmense, e in particolare al Sip, Servizio informazioni patriottiche. La memoria del sacrificio dei tre agenti è ancora viva sia nella cittadinanza parmense e nel reparto di Polizia Penitenziaria dell’istituto.

“Eroi che, pur conoscendo i rischi che correvano entrando nelle fila della Resistenza per aiutare i detenuti politici, seguirono i propri principi di giustizia e libertà e con coraggio e generosità hanno scritto una pagina della nostra storia che deve essere tramandata”, li ha così ricordati il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, durante la cerimonia di intitolazione .

“Allora come oggi dobbiamo portare un grandissimo rispetto per l’abnegazione e il senso dello Stato con cui operano gli agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria. Più li conosco, più ascolto i problemi che mi rappresentano, più rispetto il loro lavoro, la loro professionalità, lo spirito di servizio e la loro umanità e comprendo le difficoltà operative e le condizioni di disagio che vivono e a cui stiamo cercando di rispondere con atti concreti”.