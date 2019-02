"Non sparare a salve, spara a Salvini": le scritte compaiono nel Montanara Foto

Dall'Oltretorrente al Montanara. Tornano le scritte sui muri e di nuovo le frasi tirano in ballo il ministro Matteo Salvini e la Lega. Le hanno segnalate diversi residenti, fotografando ciò che compare in via Atleti Azzurri D'Italia angolo via Olimpia.

"Sono state imbrattate alcune decine di metri di un muretto che separa un giardino privato da una strada pubblica, mi auguro che queste persone incivili autori di tali scritte che hanno sporcato una proprietà altrui per decine di metri vengano individuate e costrette a pulire con le loro mani quanto fatto o quanto meno gli siano fatte pagare le spese di pulizia", scrive un lettore.

"Sono un residente del quartiere. E questi sono episodi che inducono "timore" soprattutto per chi rientra da lavoro la sera: si ha sempre il timore di incontrare chissà chi.... invito se possibile l'amministrazione comunale a rimuovere le scritte...."