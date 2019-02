Autoarticolato perde grosso blocco di marmo in Autocisa: urtato un tir Foto

Autostrada Parma-La Spezia all'altezza di Borgotaro, in direzione Parma: erano circa le 9.30 quando un autoarticolato ha perso - pericolosamente - una parte del suo carico. Si tratta di un grosso blocco di marmo che - come mostrano le foto postate da Luciano Sabini - è finito nel mezzo della carreggiata e ha urtato un tir.

E' evidente come sia stato solo il caso a far sì che non si debbano raccontare risvolti molto più gravi di questa vicenda. Si sono immediatamente formate code, anche per permettere la rimozione del blocco.