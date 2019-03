7 donne che sanno di sport: Ilaria D'Amico

1) Ilaria D'Amico - 45 anni – Giornalista e conduttrice televisiva, dal 2003 lavora per Sky Italia. Ora conduce il programma legato alla Champions League. Una carriera cominciata in Rai, proseguita sulle reti Mediaset e a La7, infine a Sky. Legata sentimentalmente a Gianluigi Buffon, ex Juventus ora al Psg, è madre di due figli, Pietro Rocco e Leonardo Mattia. ESPERTA