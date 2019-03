Controlli in zona ponte Nord, questa mattina: sono stati trovati diversi bivacchi. I controlli sono stati effettuati da una pattuglia della polizia di Stato e tre della polizia municipale E' stato trovato un ivoriano con precedenti per furto e resistenza vicino ad alcune baracche. E' stata riscontrata una situazione di degrado con abbandono di vari mobili, suppellettili e rifiuti: la polizia municipale si è fatta carico di recuperare i materiali.

Durante un controllo a piedi nei campi in zona è stato trovato un vecchio container abbandonato, con dentro chiari segni di bivacco. Controlli anche sotto il ponte della ferrovia, dove sono in corso dei lavori.