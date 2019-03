Frontale in A1 poco dopo le 9.30. Un'auto e un furgone si sono scontrati sulla rampa allo svincolo del casello di Parma. A bordo dell'auto una famiglia formata da 4 persone: ferite di media gravità per i genitori ed uno dei bambini, il secondo bimbo invece è in condizioni di media gravità. Ferite gravi per una delle persone a bordo del furgone, ricoverata nell'area codici rossi del Pronto soccorso del Maggiore, una seconda persona ha riportato ferite di media gravità.

per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi, il casello di Parma è stato chiuso in entrata al traffico verso Milano (entrata consigliata verso Milano: Parma Ovest su A15 Parma-La Spezia) e in uscita provenendo da Bologna (Uscita consigliata provenendo da Bologna: Parma Ovest su A15 Parma-La Spezia).

