Ha debuttato questa mattina "Due in condotta", il nuovo programma-contenitore di Radio Parma condotto in diretta da Stefania e Achille, vincitori del talent show "Radio parma ON Air", trasmesso nello scorso autunno su 12Tv Parma. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13, un'ora di svago senza tradire ala natura e la qualità musicale di Radio Parma.