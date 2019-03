Capitale della cultura: francobollo per Matera. Aspettando Parma 2020...

Dal 2016 le città nominate capitali italiane della cultura sono state celebrate con l’emissione di un francobollo: Mantova nel 2016, Pistoia nel 2017 e Palermo nel 2018. Per il 2019 è Matera la capitale della cultura, ma non capitale «italiana» bensì «europea»: il francobollo è stato emesso lunedì scorso. E l’anno prossimo, quando sarà Parma la capitale italiana della cultura, è ragionevole attendersi un francobollo per la nostra città, a meno che l’Italia voglia interrompere la «tradizione» del ricordo filatelico.

La designazione della capitale italiana della cultura da parte del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha avuto inizio con il cosiddetto «Decreto Cultura» del 2014 (decreto legge 83/2014 convertito dalla legge 106/2014). Le prime città nominate capitali italiane della cultura sono state, per il 2015, ben cinque: Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena.