Musica, street art, danza: la grande festa parmigiana della cultura Hip Hop Foto

Musica, street art, danza, performance, live painting sono stati i protagonisti di un evento senza precedenti per Parma in cui la cultura Hip Hop è stata vissuta e presentata alla città in tutte le sue forme.

L’iniziativa, voluta e promossa dal Novotel Parma centro e organizzata da Positive River Festival, Parma 360 Festival, McLuc Culture e Itabeatboxers ha ospitato artisti di alto livello provenienti da diverse città italiane e numerosi ospiti internazionali ed è completamente gratuita e a ingresso libero. Questa è la prima di una serie di manifestazioni che vedranno coinvolto il rinnovato Hotel Astoria che, dopo mesi di restauri, si sta trasformando in un luogo nuovo, moderno, sfaccettato e multi servizio, in dialogo con la città, a disposizione della comunità e propulsore anche di attività artistiche e culturali di rilievo.

L'intento è quello di diffondere e far conoscere tra i giovani e il pubblico di ogni età una cultura “urbana” che ha rivoluzionato il mondo della musica, della danza, dell’abbigliamento e del design, verranno presentate durante la serata le discipline base della cultura Hip Hop, creando un momento di intrattenimento e grande spettacolo.



A partire dalle 18 il Novotel Parma Centro ha presentato “Geo Parking Graffiti”, l’esito di una Jam di graffiti appunto coordinata dall’Associazione Culturale McLuc e realizzata dal 22 al 24 febbraio sui muri interni del parcheggio dell’Hotel, in cui writers provenienti da tutta Italia, con una special guest da Berlino, si sono ispirati al tema della natura e al paesaggio della provincia di Parma trasformando il parcheggio in uno spazio creativo, ognuno con il proprio stile e sensibilità. L’area parking di Via Trento diventerà così uno spazio di vita e di espressione, un’occasione di condivisione e di contaminazione artistica che resterà a disposizione della città.

Oltre al live painting e ai Workshop di Human Beatbox, si sono alternati momenti d'improvvisazione Rap (freestyle), Live Rap show, Dj set & Dub live set, danza Breakdance su ritmi “Breakbeat” funk, soul, jazz, hip hop suonati rigorosamente in vinile ed esibizioni di live band.

Per la prima volta a Parma tutto il mondo dell'Hip Hop in un solo evento completamente gratuito.

I rapper, il freestyle e la break dance acrobatica è bellissima con lo sfondo i graffiti di MaLuc culture e il live painting.