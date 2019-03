"Ore 10,30, una leggera bava di vento al Parco Ducale, sole primaverile, tante persone a godersi la mattinata, ad un tratto compare un'auto della polizia municipale che invita tutti ad uscire dal Giardino, ma si sa, la prudenza non è mai troppa": la foto-cronaca del lettore Massimo Mari. Chiusa in via precauzionale per vento anche la Cittadella.