7) MATILDA DE ANGELIS, 23 anni – Esordio con il botto in “Veloce come il vento”, accanto a Stefano Accorsi: quella interpretazione le vale numerosi premi. Sempre al cinema, recita in “Una famiglia” di Riso e “Il premio”, sotto la regia di Alessandro Gassmann. In tv la ricordiamo protagonista della serie “Tutto può succedere”, dove ha recitato accanto al fratello Tobia. Fidanzata con l'attore Andrea Arcangeli. E' anche cantante. MUSICALE

