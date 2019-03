6) MATILDE GIOLI, 29 anni – Nome d'arte di Matilde Lojacono, è diventata famosa per la sua parte in “Il capitale umano” di Virzì, ottenendo numerosi riconoscimenti. L'ultima volta al cinema è stata nel film di Veronesi “Moschettieri del re – La penultilma missione”. In tv ha recitato in “Gomorra – La serie” e in “Di padre in figlia”. E' stata valletta nel remake del programma “Rischiatutto” con Fabio Fazio. Apprezzata modella. LANCIATA

Fonte foto: profilo Facebook dell'attrice