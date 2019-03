5) ROBERTA MATTEI, 35 anni – Tanti piccoli ruoli in serie televisive come “R.I.S. - Delitti imperfetti”, “Don Matteo” e “Un passo dal cielo”. Al cinema protagonista nel film “Non essere cattivo” di Caligari e “Veloce come il vento” di Rovere, accanto a Stefano Accorsi. Sul piccolo schermo l'abbiamo vista in “Solo”, su Canale 5. ESPERTA

