4) STELLA EGITTO, 31 anni – Una lunga gavetta a teatro, con commedie di successo. Al cinema si è fatta conoscere con “Ti stimo fratello” di Vernia e Uzzi e con “In guerra per amore” di Pif. E' stata protagonista in “Tu mi nascondi qualcosa” di Loconsole: era Linda, un'attrice porno. Numerose le serie tv a cui a preso parte: ultimo l'episodio “Amore” per “Il commissario Montalbano”. SOLARE

Fonte foto: profilo social dell'attrice